Sole e temperature in aumento a partire da lunedì 11 marzo a Milano: le previsioni meteo della settimana appena iniziata promettono bel tempo almeno fino a giovedì 15 marzo. La Lombardia infatti, come riportato da Arpa Meteo, così come sta accadendo in altre regione del Nord, risulta protetta dalla barriera alpina che garantisce tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Lunedì la giornata inizierà un cielo limpido e assenza di nuvole: le temperature oscilleranno tra i 7 e 14 gradi. L'umidità si assesterà sul 58% mentre i venti saranno moderati. Una giornata che si replicherà anche martedì 12 marzo dove a prevalere sarà il bel tempo: le temperature invece subiranno un leggero calo nelle minime che toccheranno anche i 2 gradi, stabili invece le massime.

A Milano continua a non piovere, una mancanza che fa male all'aria e all'agricoltura

I venti saranno più intensi a causa di un impulso di aria artica. Mercoledì 14 marzo il cielo si presenterà con qualche nuvola ma non ci saranno precipitazioni: le temperature oscilleranno tra 4 e i 14 gradi. Scarse o nulle dunque le precipitazioni previste in tutta la Regione, non solo su Milano: dati che preoccupano gli agricoltori e non solo visto l'arrivo della primavera, una delle stagioni solitamente più asciutte dell'anno che potrebbe far prolungare così la mancanza di pioggia utile alle coltivazioni ma soprattutto all'aria.