È iniziata all'insegna della pioggia la settimana a Milano. Sul capoluogo lombardo, come su tutta la Lombardia, la giornata di lunedì 27 maggio sarà all'insegna del maltempo, con piogge diffuse per tutta la mattinata e precipitazioni deboli per il resto della giornata. Le previsioni meteo per la prima parte della settimana non lasciano spazio all'ottimismo: continuerà a piovere sia martedì 28 sia mercoledì 29 maggio. Stando a quanto riporta l'Agenzia regionale per la protezione ambientale nel proprio bollettino meteo, per martedì 28 maggio sulla Lombardia si attende anzi un peggioramento della situazione, con possibili temporali nel pomeriggio. Mercoledì 29 maggio persisterà una residua instabilità sui settori orientali della regione mentre in quelli occidentali il tempo sarà variabile, con rinforzi di vento.

Da giovedì tornano sole e caldo

Per vedere qualche raggio di sole bisognerà attendere la giornata di giovedì 30 maggio, quando in Lombardia arriverà un flusso stabile da Nord-Ovest che riporterà, finalmente, il bel tempo. Anche a Milano giovedì la giornata si prevede all'insegna del sole dal mattino fino alla sera, una situazione che dovrebbe mantenersi stabile anche nel corso del weekend, che si concluderà domenica 2 giugno. Sul fronte delle temperature, per tutta la settimana i valori minimi si manterranno elevati: per quanto riguarda le massime, invece, dopo una prima parte di settimana con temperature per lo più inferiori ai 20 gradi, a partire da giovedì le massime torneranno a salire raggiungendo, domenica 2 giugno, valori quasi estivi: per domenica si attende infatti una massima di quasi 30 gradi.