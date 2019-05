Il maltempo continua a imperversare su gran parte della Lombardia e su Milano dove il weekend è stato caratterizzato da pioggia e vento, con temperature al di sotto della media stagionale. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia, la situazione resta invariata anche oggi lunedì 20 maggio quando il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per quasi tutta la giornata, con la possibilità di pioggia debole o moderata su Alpi e Pianura che si intensificheranno nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in lieve calo mentre le massime in leggero aumento e oscilleranno tra gli 11 e i 19 gradi. I venti invece si intensificheranno nel pomeriggio mentre la mattina saranno deboli su gran parte della regione.

Martedì ritorna il sole: aumentano le temperature

Martedì 21 maggio il cielo sarà perlopiù nuvoloso con qualche schiarita. Possibili precipitazioni su Alpi e Prealpi mentre in Pianura ci saranno rovesci nelle ore centrali del pomeriggio. Le temperature saranno stazionarie nelle minime e in aumento nelle massime. I venti saranno in pianura deboli occidentali e in montagna deboli o moderati settentrionali. La situazione rimarrà invariata anche nelle giornate di mercoledì 22 maggio e giovedì 23 maggio quando il cielo si alternerà tra nubi e ampie schiarite: le temperature aumenteranno nelle massime che sfioreranno i più primaverili 24/25 gradi. Le minime invece rimarranno stazionarie sui 13 gradi. I venti saranno deboli o moderati perlopiù in pianura.