Sarà un weekend all'insegna del freddo polare quello che attende Milano: in tutta la Lombardia infatti a partire da venerdì si abbatterà un'ondata di gelo che porterà un brusco calo delle temperature. Li minime infatti raggiungeranno anche gli zero gradi, anche nelle città della pianura, mentre le massime non supereranno i 7 gradi. Nella giornata di venerdì sarà presente anche una perturbazione con le nubi che invaderanno il capoluogo lombardo senza però portare alcun rovescio. Intensi invece i banchi di nebbia, specie sulle zone di campagna a Sud della città. Il weekend anche se in assenza di perturbazioni sarà comunque caratterizzato da nubi irregolari alternate a schiarite anche ampie. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, mentre al pomeriggio saranno deboli e proverranno da direzione variabile. Nella giornata di sabato invece a Milano, come riportato dagli esperti di 3bmeteo, ci saranno nubi basse e banchi di nebbia in diradamento con cielo parzialmente nuvoloso al pomeriggio: anche questa volta senza piogge. La temperatura massima sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero sarà percepito oltre i 2250m.