Sarà un ponte d'Ognissanti con nuvole, pioggia e temperature in calo. Lo annunciano le previsioni meteo su Milano e la Lombardia per le giornate di giovedì 31 ottobre, venerdì 1 novembre e per il fine settimana. Un flusso atlantico più o meno instabile sta portando freddo e nuvolosità su tutta la regione. Fino a venerdì con bassa probabilità di precipitazione, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia, mentre da sabato l’avvicinamento di una struttura depressionaria, che interesserà gran parte dell’Europa occidentale, determinerà un intenso e continuo afflusso di correnti da sudovest in quota, con associate precipitazioni diffuse.

Previsioni meteo Milano per giovedì 31 ottobre

Per la giornata di giovedì 31 ottobre previsto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari temporanee schiarite nella seconda parte della giornata, più probabili su fascia alpina. Possibili piogge deboli fino al primo mattino; poco probabili in giornata. Continua il calo delle temperature: in pianura minime tra 8 e 12°C, massime tra 11 e 15°C. Zero termico in abbassamento sulla fascia alpina dal pomeriggio fino a portarsi in serata attorno ai 2200.

Previsioni meteo Milano per venerdì 1 novembre

Cielo coperto ed estesa nuvolosità anche nella giornata di venerdì 1 novembre, specie tra fascia prealpina e alte pianure. Non sono previste precipitazioni. Temperature sempre in calo o stazionarie, minime intorno a 8°C, massime intorno a 15°C. In pianura e su Appennino deboli da est, in montagna su Alpi e Prealpi da deboli a moderati da ovest sudovest.

Previsioni meteo Milano per sabato 2 novembre

Pioggia in arrivo nel weekend del 2 e 3 novembre. Sabato previsto cielo molto nuvoloso con piogge in mattinata sparse e deboli, più diffuse nella seconda parte della giornata Temperature minime in calo e massime stazionarie. Domenica ancora cielo coperto con alta probabilità di precipitazioni, che potrebbero proseguire anche lunedì sulla fascia alpina e prealpina.