Tornano sole e caldo a Milano e in Lombardia e il loro arrivo è previsto in settimana. Da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo il meteo prevede cielo sereno e tempo bello, con un aumento delle temperature, specialmente nel capoluogo lombardo, dove si attendono massime fino a 17 gradi. La primavera sembra arrivata davvero, promettendo ore all'aperto, il risveglio della vegetazione e giornate più lunghe. A privilegiare del piacere tepore del sole, saranno specialmente i milanesi e chi si trova in città, durante le ore più calde della giornata. Una preziosa pausa dal freddo di fine febbraio e dal tempo un po' ballerino che si è registrato in Lombardia e sul resto d'Italia nelle ultime settimane, con giornate primaverili alternate al ritorno del freddo e del brusco calo delle temperature. Un fenomeno tipico di questa fase dell'anno, come riporta il sito web de Il.Meteo.it: "Spesso accade che tra febbraio e marzo i contrasti termici e gli scambi tra masse d’aria completamente diverse vengono accentuati soprattutto in Italia che diventa terra di battaglia tra correnti gelide in discesa ancora dal Polo Nord e le prime scaldate in arrivo dall’Africa".

Meteo in Italia da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo

Le previsioni meteo in Italia per la settimana che va da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo promettono il ritorno del caldo e del bel tempo un po' ovunque, con sole che splenderà sul nostro Paese. Grazie all’alta pressione che arriverà sull'Europa centro occidentale in Italia il tempo sarà stabile, con temperature in deciso aumento e comprese tra i 15 e i 21 gradi su tutta Italia. Localmente si potranno anche superare i 22°C sulle Pianure settentrionali, in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico.