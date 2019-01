Non sarà "acqua a catinelle", né ci saranno precipitazioni intense. Ma la pioggia che a partire dalle prossime ore potrebbe cadere a Milano spezzerà un periodo di siccità che dura ormai da quasi un mese. Stando alle ultime previsioni meteo per il periodo 16-20 gennaio infatti le nuvole apparse in cielo nel capoluogo lombardo nella giornata odierna (mercoledì 16 gennaio) potrebbero dar luogo a qualche debole pioggia già a partire dal tardo pomeriggio. Si tratterà di precipitazioni molto modeste che dovrebbero perdurare per tutta la serata e la notte. Stessa situazione è prevista per la giornata di giovedì 17 gennaio, quando la pioggia è attesa nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio.

Le previsioni meteo per il weekend

Già a partire da venerdì 18 gennaio, tuttavia, il clima potrebbe tornare quello asciutto e soleggiato che ha caratterizzato la fine di dicembre 2018 e l'inizio di gennaio 2019. Venerdì la giornata sarà all'insegna del sereno ma durante il fine settimana tornerà un po' di instabilità, con cielo coperto nelal giornata di sabato 19 e l'alternanza tra nuvole e schiarite per quanto riguarda domenica 20 gennaio. Sul fronte delle temperature si assisterà nel corso del fine settimana a un progressivo abbassamento dei valori. Le massime passeranno dagli attuali dieci gradi ai quattro-cinque previsti per sabato e domenica. Le minime invece resteranno stabili attorno allo zero.