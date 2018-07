in foto: Temporali in arrivo a Milano (repertorio)

Temporali in arrivo a Milano. Dopo l'ennesima giornata all'insegna del grande caldo, nella serata di martedì 10 luglio sul capoluogo lombardo è in arrivo una perturbazione che potrà causare intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Secondo quanto riporta il bollettino meteo dell'Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, "un'ampia struttura depressionaria con minimo sulla Germania invia corpi nuvolosi da nord verso la Lombardia". Già nella serata di martedì 10 luglio, a partire dalle 21 circa, sono annunciati temporali su Milano e un'ampia fascia centrale della Lombardia. Mercoledì 11 luglio su tutta la regione "tempo in peggioramento e temperature in calo, a causa del transito del fronte freddo associato alla bassa pressione". Su Milano residui temporaleschi sono annunciati nella prima mattinata di mercoledì, ma il tempo dovrebbe poi generalmente migliorare. Mercoledì 11 sarà la giornata più fresca della settimana, con valori massimi attorno ai 26 gradi. Non sono segnalate, comunque, allerte meteo in atto.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia, da giovedì 12 luglio Arpa segnala un miglioramento con residua instabilità soprattutto in montagna. Venerdì 13 luglio la giornata sarà in prevalenza soleggiata ovunque con temperature in nuovo aumento, a causa della graduale espansione di un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale. Milano non farà eccezione: le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 saranno particolarmente nuvolose, con le temperature in aumento. Sabato e domenica si preannunciano giornate soleggiate all'insegna del gran caldo.