Secondo i meteorologi questo potrebbe essere il weekend giusto: dopo averla annunciata diverse volte, la neve potrebbe effettivamente arrivare a partire da domenica. Stando alle previsioni di 3bmeteo infatti, i primi fiocchi della stagione cadranno su Milano e su varie città della Lombardia proprio nei prossimi giorni. Nello specifico dalle 16 di domenica 16 dicembre il cosiddetto "cuscino di freddo" creerà la situazione atmosferica adatta affinché la neve arrivi anche nelle città della pianura lombarda: Milano, Brescia, Lodi e Pavia potrebbero essere proprio le prime città ad accogliere la neve. "Data la particolare condizione morfologica della Pianura Padana, che è chiusa ai tre lati, il freddo si accumula in basse e rimane lì intrappolato: è un fenomeno che in gergo meteorologico è conosciuto come cuscino freddo – hanno spiegato gli esperti de ilmeteo.it – in questo modo si mantengono temperature gelide per più giorni, anche durante le ore più calde, e in caso dell'arrivo di una perturbazione la neve può così raggiungere facilmente le pianure".

Temperature intorno allo zero

Le precipitazioni che interesseranno le varie città a partire da domenica mattina si trasformeranno in neve a causa del grande freddo di questi giorni. Si tratta di un'ondata di gelo che rimarrà costante nei prossimi giorni grazie a una condizione meteorologica tale da far rimanere intrappolato il freddo anche in pianura, favorendo così la neve. Le temperature infatti oscilleranno tra i 4 e -2 gradi. Niente paura però: i centimetri di neve previsti sono al massimo 5. Almeno fino a domenica. La neve infatti dovrebbe fermarsi domenica notte per poi riprendere a cadere da lunedì mattina.