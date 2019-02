Assaggio di primavera per Milano che lo scorso weekend ha registrato temperature decisamente fuori la norma con le massime che hanno toccato anche i 17 gradi. Il tutto accompagnato da cielo sereno e sole alto. Stando a quanto previsto dagli esperti la situazione dovrebbe proseguire in questa direzione ancora per qualche giorno: il sole splenderà sulla città anche nella settimana appena iniziata, eccetto qualche nube che interesserà Milano e le altre province lombarde da metà settimana. In particolare saranno nebbie e foschie a interessare le pianure lombarde perlopiù nelle prime ore del mattino.

Bel tempo fino al 24-25 febbraio con l'arrivo di un'ondata di aria gelida

L'alta pressione dunque non lascerà la Lombardia molto presto: tempo stabile e clima mite per il periodo si registrerà a tutte le quote. Nessuna precipitazione almeno per i prossimi giorni quando si potrà approfittare ancora del sole. Le temperature oscilleranno tra i 2 e i 15 gradi con un lieve calo delle minime. I venti saranno quasi assenti anche in montagna. Una situazione che potrebbe mutare intorno al 24/25 febbraio quando un'ondata di aria gelida si abbatterà sul Sud Italia raggiungendo ben presto anche le regioni del Nord.