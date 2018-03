Ultimo giorno di sole e temperature miti a Milano. Da giovedì 15 marzo è in arrivo un'ondata di maltempo che dopo intense piogge durante il weekend culminerà in una nuova settimana all'insegna del freddo siberiano. I meteorologi preannunciano infatti per la prossima settimana l'arrivo di una perturbazione che da alcuni è stata denominata "Burian bis" o "Burian due" e che riporterà alla mente (anche se, si spera, con effetti meno dirompenti) l'ultima settimana di febbraio. Non tutti sono concordi su queste previsioni "catastrofiche": quel che è certo però è l'ingresso nel nostro Paese di una massa di aria gelida, che sicuramente produrrà instabilità.

Pioggia nel weekend, gelo dalla prossima settimana

A Milano domani, 15 marzo, le temperature crolleranno rispetto ai 16 gradi odierni. Prevista pioggia per tutto il giorno. Venerdì 16 marzo cielo coperto o poco nuvoloso, con temperature però in leggera risalita. Torna a piovere sabato 17 e domenica 18 marzo, con la colonnina di mercurio che riprenderà a scendere verso valori decisamente invernali. Per la prossima settimana è ancora troppo presto per fare previsioni attendibili: i modelli prevedono comuqnue massime tra i cinque e i sette gradi. Secondo il direttore e fondatore del sito "Ilmeteo.it", Antonio Sanò, i continui afflussi di aria gelida potranno causare "nevicate fino in pianura su molte regioni, inclusa la Lombardia. Al momento la possibilità di nuove nevicate su Milano sembra però molto remota.