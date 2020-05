in foto: Immagine di repertorio

Nuvole e caldo. Le previsioni meteo a Milano per la prima settimana di parziale riapertura dopo il lockdown dovuto alla fase acuta dell'emergenza coronavirus saranno all'insegna delle temperature elevate e del cielo coperto. Da lunedì 4 a domenica 10 maggio la situazione meteorologica sul capoluogo lombardo rimarrà pressoché invariata. Sarà l'effetto dell'arrivo su buona parte della Lombardia di un anticiclone che porterà una maggiore stabilità. Solo a partire da martedì, secondo quanto riporta l'Arpa sul proprio sito, la discesa di una perturbazione sull'est Europa, a oggi ancora piuttosto incerta nella sua traiettoria, potrà portare nuvolosità diffusa e una riattivazione dell'instabilità sui rilievi.

Previsioni meteo 4-6 maggio

Da lunedì 4 fino a mercoledì 6 maggio su Milano si attendono giorni all'insegna del cielo più o meno nuvoloso nel corso delle giornate, con temperature fino a 24-25 gradi di massima. La giornata più calda sarà martedì 5 maggio, mentre per mercoledì 6 è atteso un piccolo calo. Non sono attese al momento precipitazioni.

Meteo Milano 7-8 maggio

Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi invariate anche nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio. Il tempo si manterrà nuvoloso, con qualche schiarita alternata a cielo coperto. Le temperature torneranno ad aumentare, per arrivare a 23-24 gradi di valori massimi. Non sono previste precipitazioni, anche se la perturbazione nell'Est Europa potrebbe far sentire i propri effetti anche sul capoluogo lombardo.

Meteo Milano per il weekend del 9-10 maggio

Anche il fine settimana del 9-10 maggio dovrebbe continuare nel segno degli altri giorni della settimana. Sabato, in particolare, si attende una giornata calda, con temperature massime attorno ai 25 gradi. Il sole uscirà a sprazzi, alternato alle nubi. Stesso tempo previsto per la giornata di domenica 10 maggio, che si preannuncia però all'insegna di un cielo più nuvoloso. Nel fine settimana aumenteranno anche le temperature minime: saranno comprese tra i 15 e i 17 gradi.