Buone notizie per i milanesi e, in generale, per i lombardi: è in arrivo la primavera. Anche se, sulla carta, manca ancora qualche settimana, a partire da domani, martedì 25 febbraio, il sole e il caldo la faranno da padroni in Lombardia. Le massime registrate, infatti, in alcuni casi dovrebbero superare anche i 20 gradi. Temperature ben al di sopra delle medie stagionali, anche di 6-7 gradi, che arriveranno in Lombardia grazie ad un anticiclone che interesserà in generale tutto il Nord Italia.

Se di giorno le temperature saranno gradevoli e primaverili, ancora alta sarà l'escursione termica nelle ore notturne. Le temperature minime, infatti, oscilleranno tra i 7 e i 4 gradi, anche 15 in meno, dunque, rispetto alle ore diurne. Nel fine settimana, poi, la situazione meteorologica dovrebbe subire un peggioramento con l'arrivo della pioggia.