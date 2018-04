in foto: Gli "innamorati della pioggia", nello scatto del fotografo Pietro Campagna

Il maltempo che ha imperversato sulla Lombardia per quasi tutta la settimana arretra timidamente per lasciare un po' di posto al sole. Venerdì 13 aprile sarà però la giornata di passaggio dal cattivo al bel tempo, per cui soltanto in serata il cielo sarà sgombro di nuvole su tutta la regione. Nelle prime ore del mattino le precipitazioni interesseranno prevalentemente la metà settentrionale della Lombardia, con piogge diffuse sulle province di Lecco, Como, Sondrio, Bergamo e Varese. Dalla tarda mattinata, il maltempo insisterà anche sulle restanti province, con esclusione di Mantova e Cremona. In serata il cielo sarà nuvoloso pressoché ovunque, ma le precipitazioni saranno localizzate soltanto nei comuni limitrofi a Somma Lombardo e Santa Maria della Versa. In nottata cielo sereno su tutta la regione.

Le temperature continuano a scendere per effetto delle intense precipitazioni di giovedì. Le provincie di Mantova e Cremona si confermano le più calde, con minime sui 9° C e le massime sui 18°. Temperature anche sotto allo zero nei comuni di Sondrio e massime a 13° nel capoluogo della provincia. Tra Lecco, Varese e Como le minime si attestano intorno agli 8° e le massime sui 14°, mentre le temperature sono leggermente più alte Bergamo, Brescia, Lodi e Pavia (fino a 16°). Milano tra 10 e 14° C.

Nel weekend non splenderà il sole. La nostra stella sarà sempre disturbata dal passaggio di qualche nuvola, ma sulle province a nord di Milano il cielo sarà sicuramente più terso. Non pioverà per tutta la giornata di sabato, mentre precipitazioni anche intense potrebbero registrarsi nel pomeriggio di domenica e, in nottata, diventare temporali soprattutto nella provincia di Brescia.