Sole, cielo blu che consente di vedere le montagne all'orizzonte dietro i grattacieli della città e temperature che sono salite anche oltre i dieci gradi. Così si è presentata la giornata dell'Epifania in questo 2019 a Milano. Cittadini e turisti ancora in visita nel capoluogo lombardo hanno potuto trascorrere l'ultima giornata delle festività natalizie in una splendida cornice sul fronte meteo. Le temperature, seppur rigide com'è giusto che sia considerando la stagione, sono salite grazie al sole splendente anche al di sopra dei 10 gradi, raggiungendo dunque valori decisamente ragionevoli. E il cielo terso ha consentito di poter ammirare un panorama davvero invidiabile alle spalle dei grattacieli che costituiscono lo skyline della città.

Previsioni meteo per la settimana: cielo generalmente sereno

Se il meteo è stato decisamente benevolo nella giornata odierna, altrettanto si prospettano le previsioni meteo per la settimana che va da lunedì 7 a sabato 12 gennaio. Stando a quanto riportato finora dai principali siti, il cielo dovrebbe mantenersi sereno o al massimo pco nuvoloso almeno fino a sabato 12 gennaio. Potrà esserci qualche isolata foschia e si potrà assistere all'addensamento di nubi in cielo in alcune parti delle giornate, ma è al momento scongiurato il rischio di precipitazioni. Le temperature massime si manterranno comprese tra i 4-6 gradi, mentre le minime scenderanno sotto lo zero. Chi attende con ansia la prima neve dell'anno potrebbe veder soddisfatto il proprio desiderio domenica 13 gennaio, quando al momento nella mattinata sono previste precipitazioni che potrebbero assumere appunto carattere nevoso. Sembra però ancora presto per potersi fidare completamente delle previsioni a distanza di una settimana. A tutti in ogni caso non resta che godersi una settimana fredda, ma serena.