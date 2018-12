Potrà essere una festa di Santa Lucia imbiancata dalla neve a Brescia, con l'inevitabile tocco di magia che arricchirà una giornata già molto attesa da tutti i bambini. Le previsioni meteo indicano infatti per i prossimi giorni un brusco calo delle temperature, cui seguiranno precipitazioni anche di carattere nevoso. L'aria fredda arriverà dall'Artico: alle temperature rigide tra mercoledì 12 e venerdì 14 dicembre si uniranno poi delle perturbazioni dall'Atlantico che potranno dare luogo a precipitazioni su molte regioni. Nel Nord Italia, e in Lombardia in particolare, la neve è attesa anche a bassa quota.

Non c'è naturalmente certezza su come potrà evolversi il quadro meteorologico, ma la giornata della settimana più indicata per le possibili nevicate è proprio giovedì 13 dicembre, giorno in cui tradizionalmente i bambini bresciani (e non solo) ricevono i doni. A Santa Lucia infatti le temperature minime crolleranno sotto lo zero mentre le massime non supereranno i quattro gradi: il cielo sarà generalmente coperto con la possibilità di precipitazioni. Non si tratterà in ogni caso di una nevicata intensa: ma chissà che i fiocchi non aggiungano ulteriore magia a una giornata così importante, soprattutto per i più piccoli.