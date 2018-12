in foto: (Immagine di repertorio)

C'è attesa per la prima nevicata di dicembre a Milano. Nella giornata odierna, domenica 16 dicembre, le previsioni meteo indicano l'elevata possibilità di nevicate soprattutto a partire dal pomeriggio e in serata. Le nuvole bianche che incombono sul capoluogo lombardo preannunciano i primi fiocchi di neve e le previsioni del servizio meteo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Lombardia lo confermano. A causare le precipitazioni nevose sarà un flusso di correnti occidentali atlantiche che dal Mar Ligure si sposteranno poi sulla Lombardia.

Le allerte di codice giallo e arancione della protezione civile

In vista delle possibili nevicate la protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità di colore giallo (rischio ordinario) per l'area milanese e altre zone della Lombardia: alta pianura varesina, bergamasca e bresciana, Brianza, pianura centrale, pavese e mantovana e bassa pianura lodigiana-cremonese e bresciana-cremonese. L'avviso è invece di colore arancione (rischio mederato) per quanto riguarda l'Appennino Pavese e la fascia collinare dell'Oltrepò pavese.

La protezione civile consiglia a tutti i Comuni che si fossero dotati di un piano neve di attuare tutte le indicazioni previste: il COmune di Milano ha già predisposto gli interventi contro il gelo, in particolare mediante lo spargimento di sale sulle strade e il potenziamento dell'assistenza ai senzatetto. La fase più acuta della nevicata dovrebbe essere tra le ore 20 di domenica e le ore 6 di lunedì 17 dicembre. A partire dalle prime ore della mattinata di lunedì è atteso un rapido esaurimento delle precipitazioni: il gelo, con temperature vicine allo zero, resterà per tutta la settimana.