Il maltempo non dà tregua a Milano. Dopo le forti piogge della notte e della prima mattinata, che hanno provocato allagamenti in alcune zone della città e fatto salire in maniera preoccupante i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, nuovi forti temporali sono previsti nell’area del capoluogo lombardo a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 31 agosto e fino a domattina, sabato 1 settembre. Dopo l'allerta meteo di codice giallo, Regione Lombardia ha diramato un nuovo avviso, in questo caso di criticità moderata, equivalente a un codice arancione. A partire dal pomeriggio odierno potrebbero quindi accentuarsi i fenomeni temporaleschi: il Coc (Centro operativo comunale) di via Drago resta dunque attivato per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Restano inoltre sotto stretto controllo i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro: questa mattina, come comunicato dal Comune, a causa del forte maltempo i livelli dei due corsi d'acqua sono saliti in maniera preoccupante. Intorno alle ore 10, il livello del Seveso in via Valfurva è arrivato a circa tre metri, ma si è evitata l'esondazione. Resteranno in allerta, per fare fronte a eventuali emergenze, le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm.