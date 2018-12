Milano è pronta ad accogliere i primi fiocchi di neve della stagione. Come annunciato da meteorologi, ad accompagnare il gelo di questi giorni sul capoluogo milanese ci sarà una grossa perturbazione che permetterà alla neve di cadere anche in pianura. Le nevicate, secondo gli esperti, dovrebbero iniziare nel pomeriggio e intensificarsi a partire dalle 19, e durante tutta la notte, per questo il Centro Operativo Comunale ha attivato come da prassi un piano che aiuti a prevenire eventuali emergenze, come da accordi con la Protezione Civile.

L'invito a salare i marciapiedi e a limitare l'uso delle auto

A preoccupare, più che la neve, il cui accumulo non dovrebbe superare i 3 centimetri, è in particolare l'abbassamento delle temperature durante la notte che potrebbe facilitare il persistere della neve e la formazione di strati vischiosi e insidiosi e pericolosi per la mobilità e non solo. Nel piano neve dunque prevista anche la presenza dei camion spargisale di Amsa oltre ai servizi di salatura e l'eventuale sgombero di neve da strade e marciapiedi. L'invito del Comune è esteso anche agli amministratori condominiali e ai proprietari di casa: spargete il sale sui marciapiedi e limitate, ove possibile, l’uso delle auto: in città è preferibile l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti.