Cos'è accaduto all'inverno? A partire dalla seconda metà del mese di febbraio la stagione più fredda dell'anno sembra essere sparita per cedere il posto a una primavera in anticipo, come direbbe qualcuno. Da diversi giorni infatti a Milano, le temperature, in particolare quelle massime, hanno raggiunto una media di circa 16 gradi, fino a sfiorare a volte anche i 20. Una situazione che stando a quanto raccontato dai meteorologi potrebbe durare ancora per qualche giorno prima di lasciare spazio a delle temperature molto più in linea con la media stagione, in particolare nel mese di marzo. Sabato 2 e domenica 3 marzo è infatti in arrivo su tutto il Paese, in particolare nelle regioni settentrionali, una perturbazione che porterà piogge almeno fino a lunedì, e un netto calo delle temperature minime che toccheranno anche i 3 gradi.

Secondo gli esperti, l'inverno è ormai terminato

Ma prima del nuovo arrivo del vortice di aria fredda, dovremmo godere degli effetti della primavera ancora per qualche giorno. Effetti provocati nello specifico da un altro vortice, quello polare, le cui oscillazioni, causate dal surriscaldamento della stratosfera, portano a questi repentini e fuori stagione cambi di temperatura. Ma i meteorologi assicurano: l'inverno, quello freddo, è ormai finito. Il caldo verrà spazzato via al Nord Italia solo con la pioggia dei primi giorni di marzo, ma in pianura ormai il grande gelo non si presenterà più. Qualche nevicata sui monti, ma l’inverno per quest'anno può dirsi concluso.