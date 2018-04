Un altro dramma legato alla scomparsa di una giovanissima in Lombardia. Dopo il caso di Rebecca, la sedicenne scomparsa da tre giorni da Buglio in Monte, in provincia di Sondrio, un'altra famiglia è in ansia per la scomparsa di un'altra ragazzina quasi coetanea di Rebecca. Si tratta di Meriam, quindicenne che non dà più sue notizie da martedì 24 aprile. L'adolescente vive con la famiglia a Gazzada Schianno, in provincia di Varese, e frequenta un istituto turistico nel capoluogo di provincia. Nel pomeriggio di martedì, attorno alle 16, è uscita di casa per andare a prendere da scuola la sorellina, ma da allora sembra essere stata inghiottita nel nulla. Dalla sorella Meriam non è mai arrivata, né ha più dato sue notizie. Il timore dei famigliari è che all'adolescente possa essere accaduto qualcosa di brutto.

La descrizione di Meriam

Al momento della scomparsa Meriam indossava una maglietta verde a maniche corte, pantaloni neri e scarpe bianche. La ragazzina non ha con sé né il cellulare né i documenti. I suoi famigliari, preoccupati per la sua scomparsa, oltre a denunciare l'episodio alle forze dell'ordine si sono rivolti anche alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?", che ha pubblicato un appello sul proprio sito internet. Meriam è alta un metro e 65 centimetri, ha la carnagione bruna e occhi e capelli castani. Chiunque dovesse avvistarla o avere sue notizie è invitato a contattare le forze dell'ordine.