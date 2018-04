Da tre giorni non si hanno più sue notizie, da quando ha lasciato casa per andare a prendere il pullman che avrebbe dovuto portarla a scuola. Rebecca è una studentessa minorenne, di soli 16 anni, scomparsa da tre giorni. Lunedì è uscita dalla sua abitazione di Buglio in Monte (Sondrio), dove vive con gli zii. Era andata a prendere il bus che doveva portarla a Morbegno, dove studia al liceo Nervi Ferrari, al primo anno del linguistico. Rebecca però, quella mattina, non è mai arrivata a scuola. Il suo telefono cellulare risulta spento dalle 5 del mattino di martedì e non viene vista da lunedì, quando è stata immortalata dalle telecamere nella zona del piazzale del supermercato che si trova vicino alla stazione, dove vengono presi anche gli autobus dagli studenti che vanno a studiare nel circondario.

La prima ipotesi che si era avanzata faceva pensare a una fuga volontaria della ragazza di poche ore, ma ora il periodo di tempo senza sue notizie si allunga e inizia e preoccupare. La ragazza ha ancora il telefono spento e parenti e insegnanti sono seriamente preoccupati. La giovane vive lontana dai genitori, che si trovano in Brasile (lei è in Italia da tre anni) e viene definita come una ragazza taciturna. Lo zio ha rivolto pubblicamente un appello alla giovane nipote: “Rebecca torna da noi. Ti stiamo aspettando. Fatti sentire. Tutto si sistema”. Secondo quanto racconta la zia, la ragazza è uscita di casa indossando una felpa grigia, una maglietta bianca, leggins blu e scarpe da tennis nere.