La meningite torna a colpire in Lombardia. Una donna di 43 anni è ricoverata con prognosi riservata all'ospedale di Circolo di Varese, nel reparto di Rianimazione. La donna, che risiede nel Varesotto, si è sentita male giovedì sera e si è recata nel pronto soccorso del presidio ospedaliero di Luino. Qui i medici le hanno diagnosticato subito una meningite batterica, disponendo il trasferimento immediato all'ospedale di Varese. Dopo gli accertamenti sul tipo di batterio che ha provocato l'infezione delle meningi si è scoperto che la donna è stata colpita da meningite meningococcica, una delle tipologie più contagiose della malattia. Per tutte le persone che sono state in contatto con la donna negli ultimi giorni è stata già avviata la profilassi antibiotica. Intanto, sulle condizioni della donna ricoverata, dall'ospedale di Varese filtra un cauto ottimismo: i medici, pur con tutte le cautele del caso, hanno infatti riferito che le condizioni della 43enne sono in via di miglioramento.

Secondo quanto emerso, la donna ha iniziato ad accusare i primi sintomi dell'infezione (tra cui rientrano rigidità nucale, nausea, febbre alta) mentre stava svolgendo la sua attività professionale (non specificata) a Bellinzona, in Canton Ticino. I medici hanno isolato il sierotipo di meningococco responsabile dell'infezione: è il W135, uno dei tanti contro cui esiste un vaccino (che copre anche i ceppi B e C del meningococco). In totale le persone che sono state sottoposte a profilassi sono 36: avevano avuto tutti contatti stretti con la donna ammalatasi. Il meningococco, infatti, non è resistente all'aria e il suo contagio può avvenire solo in particolari condizioni, con lo scambio di secrezioni respiratorie (starnuti, gocce di saliva).