Trenta nuove pietre per inciampare sulla memoria degli orrori nazifascisti e costringerci a fermarci e riflettere. Nei giorni che precedono la Giornata della memoria (che ricorre ogni anno il 27 gennaio) Milano ricorda trenta suoi cittadini deportati e assassinati nei lager nazisti attraverso la posa di altrettante "Pietre d’inciampo". Si tratta delle "stolpersteine", i blocchi di pietra ideati dall'artista tedesco Gunter Demnig: dal 1992, partendo da Colonia, ne ha posate oltre 70mila in tutta Europa nei luoghi in cui vivevano le vittime (purtroppo solo alcune rispetto all'enormità delle persone decedute) del nazionalsocialismo prima di essere deportate per motivi religiosi, razziali, politici, militari o per i loro orientamenti sessuali. Le pietre vengono incastrate nel selciato stradale: sul lato che rimane visibile l'artista berlinese appone una targa d'ottone che riporta alcune informazioni fondamentali sulle vittime: nome e cognome, data di nascita, data e luogo di deportazione e data di morte, quando è nota. Informazioni elementari che però chi ha compiuto le deportazioni voleva cancellare.

L'elenco delle nuove pietro d'inciampo

A Milano le prime pietre d'inciampo sono state posate nel gennaio 2017, seguite da altre 26 ai primi del 2018. L'obiettivo del Comitato per le "Pietre d’Inciampo" di Milano, presieduto dalla senatrice a vita Liliana Segre, è di posare ogni anno nuove pietre per ricordare soprattutto le vittime che nessuno ricorda. Le prime pietre saranno posate giovedì 24 gennaio. Venerdì 25 gennaio invece alle ore 11.30 si terrà una cerimonia pubblica presso il Comando dei vigili urbani in piazza Beccaria, alla quale parteciperanno Liliana Segre, la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'artista Gunter Demnig. Di seguito le vittime del nazifascismo che saranno ricordate quest'anno: