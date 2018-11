in foto: (Immagine di repertorio)

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Melzo, in provincia di Milano. Pochi minuti prima delle 7 un ragazzino di 16 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in viale Germania: stando a una prima ricostruzione il conducente dell'auto non sarebbe riuscito a frenare in tempo e avrebbe così investito il ragazzo. L'automobilista si è poi subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Adesso la dinamica dell'investimento è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassano D'Adda, giunti sul posto assieme a un'ambulanza e a un'automedica. L'attenzione di tutti è però rivolta alle condizioni dell'adolescente investito: il ragazzo è stato soccorso in codice rosso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele. Le sue condizioni purtroppo sono molto gravi: il ragazzino all'arrivo dei paramedici non era cosciente ed è adesso ricoverato in coma.