in foto: Giorgia Meloni ritratta da Beast (foto dalla pagina Facebook Omnivore)

Mancano ormai pochi giorni alle elezioni Politiche del 4 marzo (che in Lombardia coincideranno anche con le Regionali). Per le strade di Milano sono apparsi degli strani manifesti pubblicitari che ritraggono alcuni politici in pose insolite, quasi da modelli. È l'ultima opera dello street artist Beast, che già negli scorsi anni aveva preso di mira i politici realizzando dei fotomontaggi che sono diventati famosi e gli hanno dato una certa notorietà. Le nuove installazioni dell'artista, che preferisce mantenere l'anonimato, sono sei: una ritrae Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani (Liberi e uguali) che si abbracciano per consolarsi, un'altra un pensieroso Matteo Renzi (Partito democratico), mentre un'altra ancora il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan intento a far quadrare i conti (del Paese?) su una lavagna. I manifesti sono però bipartisan: un altro immortala Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) vestita con abiti che Beast definisce "da sfollata": sotto al cartellone la frase "Just so you know" (Solo così sai), altri due sono invece dedicati a Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia è ritratto a petto nudo, con numerosi tatuaggi, e in abito elegante. Entrambi i cartelloni recitano: "Il nuovo me contro il nuovo niente".

Le opere precedenti di Beast a Milano.

I manifesti hanno suscitato la curiosità dei milanesi, d'altronde già abituati ai lavori di Beast. Nel 2001 lo street artist aveva ritratto la mggior parte dei politici di centrodestra raffigurandoli nei panni dei Looney Tunes, mentre ne 2015 aveva fatto diventare i ministri del governo Renzi i quattro evangelisti. L'ultima sua opera nel 2016, quando la Cancelliera tedesca Angela Merkel era stata raffigurata in diverse pose.