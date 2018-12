in foto: I vigili del fuoco in versione Babbo Natale al reparto di Pediatria dell’ospedale di Melegnano (Foto Vigili del fuoco)

Il coraggio dei vigili del fuoco è unanimemente riconosciuto, così come il loro grande cuore. E non c'è occasione migliore del Natale per ricordarlo a tutti ancora una volta. Così una notizia che notizia non è (nel senso che non si tratta di un evento eccezionale, ma della normalità), merita comunque di essere riportata come segno di ringraziamento per tutto quello che i pompieri fanno per il nostro Paese. A Melegnano, in provincia di Milano, i vigili del fuoco oggi si sono improvvisati Babbo Natale e hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale. Uno dei pompieri del locale distaccamento si è vestito col tradizionale abito rosso e barba e baffi bianchi: aiutato dai particolari aiutanti ha portato caramelle, biscotti e giocattoli per l’area giochi del reparto di Pediatria del nosocomio. La visita naturalmente ha destato molta gioia nei bambini ricoverati in ospedale, entusiasti per i doni ricevuti. Anche il personale medico dell'ospedale ha ricevuto la visita, che come già segnalato non è affatto un'eccezione: solo pochi giorni un altro Babbo Natale "speciale", accompagnato dai suoi aiutanti vigili del fuoco, aveva fatto visita al reparto di Pediatria dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio, sempre nel Milanese.