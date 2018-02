Paura questa mattina a Melegnano, in provincia di Milano, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un camion cisterna che trasportava del liquido infiammabile. Il mezzo pesante, secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco, è uscito fuori strada da solo rimanendo pericolosamente in bilico su un fossato che corre a bordo strada, in fondo al quale scorre un canale. Sul posto è intervenuta la squadra del Nucleare batteriologico chimico radiologico, chiamata precauzionalmente nel caso in cui il contenuto della cisterna fosse fuoriuscito. Fortunatamente il peggio è stato scongiurato: il conducente del camion cisterna non ha riportato ferite nell'episodio e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il carico, travasando il materiale trasportato e recuperando la cisterna in bilico con un'autogru.

Non è chiara la dinamica dell'incidente.

Non è chiara la dinamica dell'incidente, anche se probabilmente, da quanto si evince dalle immagini, il conducente si è avvicinato troppo al bordo della strada, che si trova diversi centimetri al di sotto rispetto al manto stradale. Il rimorchio con la cisterna si è inclinato pericolosamente rischiando di trascinare anche la motrice fuori strada. Per fortuna il camionista è riuscito a controllare il mezzo, rimasto in bilico fino all'intervento dei pompieri