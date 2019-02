in foto: Un rendering del progetto (dal sito Climosfera)

Un nuovo centro commerciale dovrebbe sorgere alle porte di Milano: si chiama Milanord2 ed è già in fase di costruzione nel territorio comunale di Cinisello Balsamo, alla periferia Nord-Est della città. Lo shopping center è stato annunciato come un progetto non convenzionale: oltre all'aspetto commerciale (saranno circa 300 i negozi presenti al suo interno), vuole essere infatti uno spazio dove "partecipare ad eventi, poter disporre di un'ampia offerta di cibi, andare al cinema", come si legge sul sito della società di consulenza ingegneristica che ha curato il progetto, Climosfera. Milanord2 occuperà un'area di oltre 200mila metri quadri e sorgerà in corrispondenza della nuova fermata della metropolitana M1 Bettola. A realizzarlo sarà la holding Societé Generale Immobilière con la Scc Italia. L'investimento previsto è di oltre un miliardo di euro ma sul progetto ci sono molti dubbi.

La bocciatura del Parlamento europeo

Il centro commerciale fa parte di un Piano di intervento integrato approvato nel settembre 2017 dalla giunta guidata dall'allora sindaca Siria Trezzi (oggi primo cittadino è il leghista Giacomo Ghilardi), che prevedeva la riqualificazione di un centro commerciale Auchan già esistente. Fin da subito però contro il progetto si sono scagliati comitati di cittadini e soprattutto i Cinque stelle. Lo scorso giovedì i firmatari delle tre petizioni lanciate contro l'ampliamento del centro commerciale di Cinisello Balsamo (e anche contro l'ampliamento dello shopping center di Arese e la costruzione di un centro commerciale a Bollate) sono stati ascoltati dal Parlamento europeo che ha bocciato tutti e tre gli interventi annunciando la possibilità di prendere provvedimenti a riguardo.

Aumento del traffico e dell'inquinamento e consumo di suolo sono gli argomenti di chi si oppone alla costruzione del maxi centro commerciale di Cinisello, la cui effettiva realizzazione è dunque ancora un'incognita. I lavori per lo shopping center alle porte di Milano dovrebbero concludersi nel 2022, ma adesso bisognerà vedere che impatto avrà la bocciatura del Parlamento europeo sul progetto.