in foto: (Immagine di repertorio)

Maxi tamponamento nella notte sull'Autostrada A4 Torino-Venezia, nel tratto compreso tra i comuni di Dalmine e Capriate, in provincia di Bergamo. Otto i veicoli coinvolti, sui quali si trovavano 15 persone. Di queste nove sono rimaste ferite: tre di loro sono state trasportate negli ospedali della zona in codice giallo. L'incidente è avvenuto attorno all'1.30 di notte, per cause ancora da accertare. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sette mezzi di soccorso, sei ambulanze e un'automedica, su cui sono stati caricati quei feriti che necessitavano di essere ricoverati in ospedali. Le altre persone coinvolte sono state medicate sul posto. Nell'incidente, secondo l'Areu, risultano essere rimaste coinvolti uomini e donne di età compresa tra i 31 e i 73 anni.

L'autostrada è rimasta chiusa per due ore.

Super lavoro per i vigili del fuoco, chiamati a liberare la strada dalle auto rimaste coinvolte. Il tratto dell'A4 su cui è avvenuto il maxi tamponamento è rimasto chiuso per oltre due ore per consentire le operazioni dei soccorritori e poi dei vigili del fuoco. Alla polizia stradale di Novate, che ha effettuato i rilievi, spetterà chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti delle vetture.