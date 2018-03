in foto: La pioggia gelata sull’asfalto (foto di repertorio)

Nove persone sono rimaste ferite in un maxi tamponamento avvenuto alle porte di Mantova. Alla base dell'incidente, la pioggia gelata che in queste ore sta mettendo in ginocchio parte dell'Italia, in particolare l'Emilia Romagna, e che aveva portato anche alla chiusura di un tratto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, tra le uscite a sud del capoluogo lombardo e Sasso Marconi, vicino Bologna. Nell'incidente, avvenuto lungo l'ex strada statale Polesana, sono rimasti coinvolti quattro veicoli: un suv, un pulmino, un autobus di linea e un camion. Secondo quanto ricostruito, a innescare il tamponamento è stato il pulmino, che ha tamponato il suv (una Audi Q5) che lo precedeva spingendolo sull'altra corsia, dove nello stesso istante stava sopraggiungendo l'autobus di linea. L'autista del pullman è riuscito a evitare l'impatto frontale con la vettura, ma per farlo ha svoltato improvvisamente verso l'ingresso di una stazione di servizio, dov'era parcheggiato un camion che trasportava idrogeno compresso, materiale altamente infiammabile.

Nessuno dei feriti è in gravi condizioni.

Fortunatamente l'urto non ha creato grosse conseguenze al camion e al suo carico, né al camionista che al momento dell'impatto era seduto all'interno del mezzo pesante. In totale nove persone, tra quelle che si trovavano nei quattro mezzi coinvolti nel tamponamento, sono rimaste ferite. Fortunatamente nessuna è grave: i feriti sono stati tutti trasportati all'ospedale Carlo Poma di Mantova.