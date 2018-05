in foto: Il maxi incidente sulla A4, vicino alla barriera di Agrate (Foto Vigili del fuoco)

Un maxi incidente stradale è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sulla Autostrada A4 Torino-Venezia. I mezzi coinvolti sono solo camion: due le persone portate in ospedale per accertamenti, un 46enne e un 45enne, anche se le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. Più pesanti le conseguenze sul traffico: l'episodio ha infatti causato grossi disagi alla circolazione stradale. L'incidente, come segnalato dai vigili del fuoco, è avvenuto a tre chilometri dalla barriera di Agrate Brianza-Milano Est, in provincia di Monza e Brianza, in direzione Torino. Non è chiara la dinamica, anche se pare che si sia trattato di un tamponamento a catena tra mezzi pesanti. L'intervento dei vigili del fuoco, del 118 e della polizia stradale ha comportato code tra gli svincoli di viale Certosa e Monza in direzione Milano, alle quali si sono aggiunte quelle nella direzione opposta tra Sesto San Giovanni e la Tangenziale Est, queste ultime causate dai curiosi che hanno rallentato per vedere cosa fosse accaduto.