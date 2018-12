in foto: L’incidente (Foto: Vigili del fuoco)

Grave incidente stradale questa mattina sull'Autostrada A8 alla barriera di Milano Nord. Diversi i mezzi coinvolti: tra questi un tir che ha sfondato i new jersey di cemento che delimitano le carreggiate e ha invaso il senso di marcia opposta. Secondo l'Azienda regionale emergenza urgenza i feriti sarebbero al momento sei persone tra cui un uomo di 35 anni, di cui non si conoscono le condizioni. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso (cinque ambulanze, un elicottero e un'automedica) oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, alla polizia locale di Milano e alla Polstrada del distaccamento di Novate.

Coinvolti più veicoli: chiuso il tratto di autostrada

Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno sull'Autostrada dei laghi nel tratto compreso tra l'uscita Fiera Milano e la Barriera di Milano Nord, in direzione Varese. Il camion che ha scavalcato il guard rail in cemento è distrutto, come si può notare dalle foto diffuse dai vigili del fuoco. Risultano coinvolti nell'incidente almeno un altro mezzo pesante e un'utilitaria, una Volkswagen Polo, anche se in totale le auto coinvolte sarebbero quattro. Pesanti naturalmente le conseguenze sul traffico: secondo l'account Twitter Luceverde Milano (gestito da Aci e polizia locale di Milano) il tratto tra il bivio per la A9 Milano-Chiasso e l'uscita Fiera Milano in direzione Milano è stato chiuso e il traffico proveniente dalla A8 Milano-Varese viene deviato sulla A9.