Maxi incidente a Corsico, sulla vecchia Vigevanese: otto feriti, due sono gravi

Maxi incidente stradale a Corsico, vicino Milano. Questa mattina tre auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare sulla via Vecchia Vigevanese. L’impatto è stato molto violento: otto persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Sul posto è intervenuto anche un elicottero per trasportare in ospedale i feriti più gravi.