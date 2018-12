Sarà un Natale decisamente "ricco" per i ladri che sono riusciti a compiere un maxi furto al centro commerciale "Il Girasole" di Lacchiarella, in provincia di Milano. Nella notte alcuni malviventi sono riusciti a introdursi in un'azienda di biancheria per la casa, portandosi a casa un ingente bottino: 100mila euro in contanti e una serie di assegni. A denunciare il furto è stato il titolare della ditta, un imprenditore di origine cinese di 50 anni. Stando a quanto riferito dall'uomo ai carabinieri, i ladri avrebbero agito quasi "a colpo sicuro": dopo aver forzato gli infissi e disattivato il sistema di allarme si sono introdotti nel capannone e hanno individuato e scassinato la cassaforte, portando via il bottino. Al momento le indagini sono in corso, anche se la modalità del colpo lascia ipotizzare che i ladri fossero a conoscenza della presenza della ingente somma di denaro nell'azienda, che produce e vende all'ingrosso. I carabinieri stanno comunque cercando di risalire ai responsabili: nella ditta sono presenti alcune telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso i malviventi in azione. I filmati sono già stati acquisiti dai militari dell'Arma.