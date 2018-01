Un pacchetto "tutto compreso" che consentiva alle imprese di evadere il Fisco e di nascondere i proventi illeciti dell'evasione in società off-shore. Questo è quanto offriva uno studio commerciale di Milano, la cui attività è stata scoperta dai militari della guardia di finanza di Brescia. Dall'albe le fiamme gialle sono impegnate in un'operazione contro la maxi frode fiscale scoperta, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per 25 persone. L'operazione, coordinata dalla procura di Brescia, coinvolge diverse province italiane tra cui Brescia, Bergamo, Varese e Lodi in Lombardia e Parma in Emilia Romagna.

Sequestrati beni per oltre 180 milioni di euro.

Il sistema scoperto dai finanzieri vedeva al centro proprio lo studio commerciale di Milano, che si occupava di fornire alle imprese che volevano evadere il Fisco quello che le Fiamme gialle hanno definito un "pacchetto all-inclusive". Tramite società nei cosiddetti paradisi fiscali e fatture per operazioni mai avvenute le aziende potevano occultare i proventi derivanti dalle imposte non pagate. È ancora da quantificare il giro totale derivante dall'evasione, sicuramente ingente considerando il valore dei beni sequestrati dalla guardia di finanza: oltre 180 milioni di euro. Sono ancora in corso perquisizioni da parte delle fiamme gialle, che nel corso della giornata forniranno ulteriori informazioni sull'operazione.