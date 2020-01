in foto: Immagine di repertorio

Sono due le tragedie che hanno colpito oggi la Lombardia: i cadaveri di due anziani ritrovati rispettivamente a Lenno e a Marchirolo. Il primo tragico ritrovamento in via Pradello, a Marchirolo, nella provincia di Varese, dove intorno alle 10 di questa mattina, domenica 19 gennaio, il cadavere di un uomo di 80 anni è stato rinvenuto nei pressi di un ruscello: il corpo dell'anziano – di cui non sono ancora state rese note le generalità – è stato notato da un cittadino che stava passeggiando in zona e che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino, che hanno effettuato gli accertamenti del caso: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un 80enne che spesso effettuava passeggiate in solitaria e del quale proprio questa mattina era stata denunciata la scomparsa; l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore.

L'altro macabro ritrovamento invece, sempre questa mattina, a Lenno, nella provincia di Como: anche in questo caso, il cadavere è di un uomo anziano. Sul posto i soccorritori di Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e che ipotizzano possa trattarsi di un anziano scomparso qualche giorno fa in zona – anche se le generalità non sono ancora state rese note – e le cui ricerche avevano impegnato forze dell'ordine e volontari.