in foto: Matteo Salvini con la divisa da poliziotto

"Castrazione chimica" per "lo schifoso che qualche giorno fa aveva rapinato e stuprato una donna di 70 anni in casa sua a Milano. Un recidivo. Era già stato rispedito in Romania per un'altra violenza di dieci anni fa ma, uscito dal carcere, ha pensato bene di tornare subito in Italia!". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook, rilancia un vecchio adagio della Lega Nord, portato avanti per anni dal suo collega di partito Roberto Calderoli: quello della castrazione chimica per gli stupratori.

"Posto che questo soggetto dovrebbe essere subito restituito alle patrie galere (e questa volta suggerisco di buttare la chiave) – aggiunge Salvini – confermo l'opportunità della castrazione chimica farmacologica per ‘curare' questi infami: altri Paesi la sperimentano da anni, perché in Italia no?"