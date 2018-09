Un uomo di quarant'anni è stato arrestato questa mattina all'alba con l'accusa di aver violentato e rapinato una donna di 70 anni in zona Comasina, mentre rientrava dalla spesa lo scorso 21 settembre. L'uomo, di nazionalità romena e con diversi precedenti, era già stato fermato nella serata di ieri ma solo dopo aver rafforzato il quadro investigativo si è proceduto con l'arresto. Ad essere schiacciante il riconoscimento dell'uomo da parte della vittima, chiamata in commissariato per verificare se fosse in grado di indicare il fermato come il suo aggressore. La donna stava rientrando a casa verso le 11.30 dopo aver fatto la spesa, quando è stata sorpresa alla spalle da un uomo che, dopo averla spinta a terra, l'ha rapinata del telefono cellulare e di altri averi, costringendola ad un rapporto sessuale. Al fermo si è arrivati dopo una settimana di intense indagini portate avanti dagli agenti della Squadra Mobile della questura e dagli agenti del commissariato Comasina: determinante l'indentikit fornito dalla vittima. Rimane da verificare – come ipotizzato dagli inquirenti negli scorsi giorni – se l'uomo fermato sia un violentatore seriale.

Il fermato è stato rintracciato a Quistello (Mantova) dove si nascondeva presso alcuni conoscenti, la cui posizione è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria per eventuali accuse di favoreggiamento. Perché è stato fermato lui? Gli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini, infatti, hanno confermato che l'uomo, il 21 settembre scorso, si è introdotto nell'appartamento della 70enne per commettere un furto e poi, trovandola in casa, l'ha aggredita portandole via il telefonino e lasciando numerose tracce che, analizzate dalla Scientifica, hanno portato la polizia sulle sue tracce. L'uomo fermato non viene ritenuto in alcun modo collegato ad altri due episodi avvenuti a Milano, una violenza sessuale al parco Nord e l'omicidio di una donna a Villa Litta.

"Sono impressionanti i particolari che emergono dall'arresto del romeno indiziato per lo stupro", dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia. "Era già stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 – prosegue – era stato estradato in Romania per scontare il resto della pena. Secondo quanto diffuso dalla Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava dormitori e mense per i poveri. Al tremendo danno cagionato si aggiunge cosi' l'amara beffa: questo criminale viveva alle spalle del sistema di accoglienza".