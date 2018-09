Adesso, alla periferia nord di Milano, è scattata la paura. Comprensibile dopo la seconda violenta aggressione a sfondo sessuale ai danni di una donna in pochi giorni. L'ultimo episodio sarebbe avvenuto negli scorsi giorni nel quartiere Comasina: vittima una donna di 69 anni, che mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa sarebbe stata seguita, rapinata e poi violentata da un uomo. Pochi i dettagli sulla vicenda: il riserbo degli investigatori è massimo. Sul caso indaga la squadra mobile della questura, coordinata dai magistrati del pool che si occupa dei reati sessuali Gianluca Prisco e Letizia Mannella. Agli stessi sono stati girati anche gli atti relativi a un altro episodio simile, denunciato la scorsa settimana e avvenuto sempre nella stessa zona. È questa circostanza che fa pensare che dietro i due episodi possa esserci la stessa persona, probabilmente un maniaco seriale: un'ipotesi che desta particolare timore tra i residenti della zona, già sconvolta nel novembre dello scorso anno dall'omicidio di Marilena Negri, una donna di 67 anni uccisa mentre stava facendo passeggiare il suo cane nel parco di Villa Litta, ad Affori. In quel caso, l'autore dell'omicidio non è mai stato ritrovato: in questo si spera che l'autore delle due rapine culminate in altrettanti stupri possa essere presto assicurato alla giustizia.