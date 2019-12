in foto: (Immagine di repertorio)

Una tragica morte a Mapello, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita sui binari dopo essere stato investito da un treno che stava percorrendo la tratta Bergamo-Lecco. È successo nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre, intorno alle 17.30. In seguito al drammatico episodio sono stati immediatamente allertati i soccorsi, sopraggiunti sul posto con mezzi della Croce rossa italiana, Comitato Bergamo Ovest e Valle Imagna, e con un'automedica, ma per l'uomo travolto dal convoglio ferroviario non c'era più niente da fare: l'impatto è risultato fatale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti sul luogo del sinistro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.

I ritardi sulla linea

A causa della terribile morte del 63enne numerosi treni sono stati cancellati. Per limitare i danni nei confronti dei pendolari sono stati attivati vari autobus sostitutivi, che non hanno comunque del tutto evitato il crearsi di disagi e ritardi per i passeggeri. A causa di altri guasti tecnici agli impianti la linea ferroviaria è stata interessata anche da altre criticità: sulla linea Lecco-Milano molti mezzi non hanno potuto circolare.

Morto sui binari a Gussago

Domenica 9 dicembre nel pavese un ragazzo di 26 anni era rimasto vittima di un investimento analogo che gli aveva tolto la vita nei pressi della stazione di Certosa, in località Giussago. Anche in questo caso, al momento dell'arrivo dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha constatato il decesso del 26enne, che secondo le ricostruzioni sarebbe avvenuto intorno alle 21.20.