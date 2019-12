in foto: Immagine di repertorio

Dramma nella serata di ieri nel Pavese dove un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Certosa. L'allarme è scattato intorno alle 21.30 quando è stato richiesto l'intervento del 118 nel territorio di Giussago per un investimento: sul posto si sono precipitati i soccorritori con un'auto medica e un'ambulanza ma purtroppo per il giovane ormai non c'era più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Poco dopo sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Pavia insieme con i vigili del fuoco. I militari hanno transennato la zona per effettuare i rilievi del caso.

Nessuna ipotesi esclusa: incidente o gesto volontario

Stando a quanto si apprende sembra che il giovane sia stato travolto dal treno nel territorio comunale di Giussago, in provincia di Pavia, a circa un chilometro dalla stazione di Certosa. Come riportato anche dalla stampa locale, la dinamica dell'investimento è all'esame dei carabinieri: potrebbe essersi trattato di un incidente ma non si esclude l'ipotesi di un suicidio. Le indagini restano al momento ancora aperte: in questo senso potranno essere utili le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'investimento ha provocato l'interruzione della linea Milano-Pavia proprio all’altezza di Giussago per diverse ore nella serata di ieri prima di riprendere regolarmente in tarda ora.