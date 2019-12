Mantova, titolare di una casa famiglia indagata per maltrattamenti: era stata premiata da Mattarella

Germana Giacomelli, 62enne che gestisce una casa famiglia a Mantova, è stata allontanata dalla struttura perché indagata per maltrattamenti nei confronti dei ragazzi ospitati, per lo più minori e disabili. Il provvedimento di allontanamento notificato dalla polizia di Stato riguarda anche un 25enne. Giacomelli era stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo operato.