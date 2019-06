in foto: Il momento del lancio del banco dalla finestra

Mantova, istituto per geometri Carlo d'Arco in via Tasso: in un'aula semivuota uno studente minorenne solleva un banco e lo scaraventa dalla finestra. La scena, accaduta lo scorso mercoledì 5 giugno, viene ripresa con lo smartphone da un altro ragazzino e finisce sui social, dove viene vista anche dallo scrittore Davide Mattellini che rilancia, criticamente, il filmato sulla propria pagina Facebook, suscitando centinaia di commenti indignati. Si sarebbe trattato, a quanto pare, di una bravata per festeggiare la fine della scuola. Una bravata che solo per un fortunato caso non è finita in tragedia: il banco lanciato dalla finestra del primo piano e finito nel giardino interno dell'istituto non ha infatti colpito nessuno, anche se secondo quanto riportato dal quotidiano locale "La Voce di Mantova" una classe era impegnata a fare educazione fisica proprio nel cortile al momento dell'accaduto.

Gli autori del gesto sono subito stati sospesi

Nei confronti dei protagonisti della bravata sono stati presi subito provvedimenti: il "lanciatore" è stato sospeso per 15 giorni (e già in passato aveva ricevuto a quanto pare una sospensione), mentre i compagni che hanno partecipato al lancio hanno ricevuto sospensioni di durata variabile dai quattro giorni (per chi ha girato il video) a un giorno (per lo studente che avrebbe fatto da "palo", portando l'insegnante momentaneamente fuori dalla classe). Già, l'insegnante: anche nei confronti del docente che ha abbandonato l'aula, seppur probabilmente "ingannato" da qualche suo alunno, l'istituto sta facendo le dovute verifiche. Non sono mancate le critiche per i provvedimenti disciplinari ritenuti troppo blandi nei confronti degli autori di un gesto che poteva avere serie conseguenze: ma dalla scuola hanno fatto sapere che si tratta solo di un primo provvedimento in attesa delle decisioni che saranno prese durante il Consiglio d'istituto, convocato nei prossimi giorni.