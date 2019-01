Brutto episodio di razzismo durante una partita di calcio amatoriale nel Mantovano. È accaduto a San Biagio, una frazione del comune di Bagnolo San Vito. Nel locale campo di calcio era in programma una partita valida per il torneo amatoriale Uisp (Unione italiana sport per tutti) tra la squadra di casa, la San Biagio Montanari bevande e la squadra ospite Nojoume El Atlas. Quest'ultima è una squadra che da anni gioca nei tornei amatoriali organizzati in provincia di Mantova ed è composta da calciatori marocchini. Una circostanza, quest'ultima, che ha evidentemente fatto perdere la ragione a uno spettatore presente sugli spalti. L'uomo ha iniziato a insultare i calciatori avversari arrivando a dire: "Vi brucerei tutta". Una frase orribile, ancora di più se si pensa che proprio ieri, 27 gennaio, si celebrava la Giornata della memoria.

I calciatori insultati hanno abbandonato il campo

I calciatori del Nojoume El Atlas non hanno potuto e voluto fare finta di niente. Di fronte ai reiterati insulti hanno così deciso di fare l'unica cosa possibile: hanno abbandonato il campo e sono tornati negli spogliatoi. A quel punto all'arbitro non è rimasto nient'altro da fare che sospendere la partita. La vicenda è stata riportata dalla "Gazzetta dello sport" ed è stata confermata dalla sezione mantovana dell'Uisp che si è detta vicina alle proteste dei calciatori e si è detta addolorata per l'episodio.