in foto: Lorena Saviola (Foto da Facebook)

È uscita dal suo negozio la sera di Halloween, il 31 ottobre, e da allora ha fatto perdere le sue tracce. Lorena Saviola, commerciante 45enne di Casatico di Marcaria, in provincia di Mantova, è scomparsa da ormai più di tre giorni. Il marito Gianluca Antonio è disperato: l'uomo ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e ha anche diffuso diversi appelli su Facebook, nella speranza che qualcuno possa aiutarlo. "Aiutateci a trovare mia moglie, l'ultima volta è stata vista a piedi in paese a Casatico di Marcaria verso le 19 – ha scritto l'uomo sui social network -. Si presume che abbia una cuffia nera e un giubbino scuro!!! Se la vedete o avete notizie chiamate subito il 112 o a questo numero 3393399882 solo se avete segnalazioni! Grazie".

Lorena è scomparsa dalla sera di Halloween

Lorena gestisce assieme al marito il negozio di alimentari "La Butega" che si trova in via Fiume 15, a Marcaria. È proprio all'interno del suo negozio che la donna sarebbe stata vista per l'ultima volta da più persone: "Stamattina (giovedì 31 ottobre, ndr) tutto tranquillo, abbiamo riso e scherzato come sempre, e mi ha detto che ci vedevamo sabato pomeriggio", ha scritto una delle amiche della donna. Mentre un'altra ha aggiunto: "Io ho riso e scherzato con lei alle 16:15 in negozio a Casatico, ho preso i dolcetti x halloween e lei m ha detto vai a festeggiare Halloween stasera…. Io gli ho risposto sì al lavoro turno di notte ….ma non ho visto in lei comportamento strano". Lorena sarebbe uscita dal negozio dopo le 19: era a piedi e con sé non aveva il cellulare né i documenti, lasciati a casa. Per cercarla si sono mobilitati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, ma finora le ricerche non avrebbero dato alcun esito.