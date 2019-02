Un ragazzo di 26 anni, cittadino indiano residente a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, è stato espulso dall'Italia dopo aver scontato una condanna a otto anni di reclusione per tentato omicidio. Il giovane, Amrinder Singh, domenica sera è stato scortato dalla polizia all'aeroporto di Roma Fiumicino: qui è stato imbarcato su un volo diretto in India, per la precisione a Nuova Dehli. A firmare il decreto d'espulsione è stato il prefetto di Mantova sulla base delle nuove norme previste dal decreto sicurezza. Il giovane, dopo aver scontato la sua pena, aveva infatti chiesto un permesso di soggiorno per lavoro di tipo subordinato, cioè esattamente lo stesso tipo di permesso di soggiorno che il 26enne aveva prima di commettere il tentato omicidio. In base alle nuove norme, però, la sua richiesta è stata respinta e per il ragazzo è scattata l'espulsione.

Il tentato omicidio a Montichiari, nel Bresciano

Il provvedimento chiude, almeno per quanto riguarda lo Stato italiano (difficilmente lo farà per i protagonisti) una vicenda di cronaca nera particolarmente efferata. Il 26enne era infatti finito in carcere perché a Montichiari, in provincia di Brescia, aveva mozzato la mano a una donna di cui a quanto pare si era innamorato. Un atto brutale per il quale era stato condannato a otto anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio. Una volta scontata la condanna il 26enne ha cercato di riprendere la vita precedente, ma per lui è invece arrivato il provvedimento di espulsione da parte del prefetto.