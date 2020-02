in foto: Germana Giacomelli col Capo dello Stato (Foto: Quirinale)

È morta per un malore improvviso Germana Giacomelli, la cosiddetta "super mamma" nota per aver gestito per oltre 30 anni una casa famiglia nel Mantovano grazie alla quale si è presa cura nel corso degli anni di circa 121 bambini: una vita dedicata ai più piccoli che aveva spesso raccontato e grazie alla quale nel dicembre del 2018 aveva ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Il suo nome però era balzato agli onori delle cronache anche per una vicenda che aveva gettato ombre proprio sulla gestione della casa famiglia: la 72enne, residente a Cavriana, nel Mantovano, era infatti indagata per maltrattamenti aggravati e continuati proprio ai danni di alcuni dei ragazzi ospitati nella struttura, per lo più minori e disabili.

Nel dicembre 2018 l'onorificenza concessale dal presidente Mattarella

A far partire l'inchiesta erano state proprio le denunce di alcuni dei ragazzi ospitati nella casa famiglia giunte alle forze dell'ordine dopo l'onorificenza concessale da Mattarella. Nell'indagine aperta dalla procura di Mantova c'era anche il nome del 25enne suo collaboratore Pietro Foroni: entrambi furono allontanati dalla struttura in attesa del prosieguo delle indagini. Germana Giacomelli non conoscerà dunque l'esito dell'inchiesta: la donna non si trovava nella casa di Cavriana dalla quale era stata allontanata. Quando è giunta la chiamata al 118 le sue condizioni erano ormai critiche: il personale medico ha fatto di tutto per salvarla ma non c'è stato nulla da fare. La data dei funerali non è ancora stata fissata.