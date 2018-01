Stavano tornando a casa da scuola, come ogni pomeriggio, ma qualcosa è andato storto: grave incidente, intorno alle ore 13 di oggi, a Castellucchio, cittadina nella provincia di Mantova, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di alunni della scuola elementare e media locale è finito fuori strada e si è ribaltato su un fianco nel fossato che percorre lateralmente la strada statale 10. Sul posto è intervenuta immediatamente l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, inviando diversi mezzi di soccorso. Ingente lo spiegamento: sul posto sono intervenuti due elicotteri, numerose ambulanze (tredici mezzi) e un'automedica, mentre per prestare le prime cure del caso è stato allestito anche una sorta di ospedale da campo.

Due dei feriti trasportati in ospedale in elicottero.

Delle 30 persone rimaste coinvolte (secondo l'Areu), la maggior parte fortunatamente ha riportato traumi lievi. Ventinove i bambini tra i 6 e i 13 anni rimasti feriti: alcuni, i meno gravi, sono stati trasportati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e nelle strutture ospedaliere di Cremona, Pieve di Coriano, Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda. Altri sono stati soccorsi sul posto. Una bambina è stata trasportata in elicottero in codice giallo all'ospedale di Verona: ha riportato un trauma cranico. Il ferito più grave sarebbe invece l'autista dello scuolabus, un uomo di 53 anni, anche lui trasportato in ospedale in elicottero. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, confermata anche da una testimone, il conducente dello scuolabus avrebbe perso da solo il controllo del mezzo, che ha sbandato ed è finito fuori strada, ribaltandosi. All'origine dell'incidente un malore o una distrazione.