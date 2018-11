Un uomo ha incendiato la propria abitazione con all'interno il figlio di 11 anni. L'episodio a Sabbioneta, in provincia di Mantova. Il bimbo è stato estratto dalla casa in fiamme dai vigili del fuoco e consegnato alle cure del personale sanitario. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Oglio Po, è purtroppo deceduto: quando era stato soccorso era già in arresto cardiaco. Il padre del ragazzino è stato fermato: stando a quanto emerso, solo quattro giorni fa aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi all'abitazione di famiglia per degli episodi di maltrattamento. A firmare il provvedimento era stato il giudice per le indagini preliminari di Mantova.

Il bimbo era da solo in casa

Stando alle prime ricostruzioni il bimbo era da solo in casa: la madre aveva accompagnato altri due figli a delle attività pomeridiane e proprio mentre rincasava avrebbe incontrato il marito, che si stava allontanando dalla casa in fiamme. L'uomo è salito su un'auto ed è partito speronando la vettura della donna. Mentre a Sabbioneta i vigili del fuoco ultimavano le operazioni di spegnimento del rogo nell'abitazione, l'uomo è stato rintracciato in un bar di Casal Maggiore, in provincia di Cremona: a fermarlo una pattuglia della polizia stradale di Cremona. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Mantova: il fermo dell'uomo dovrà invece essere convalidato dalla procura di Cremona, competente per il territorio in cui è stato eseguito.